Палестина получила 1000 тонн пшеничной муки в рамках гуманитарной программы «ЗерноUA». Об этом сообщает МИД Украины на платформе Х.

«Эта партия - первая из трех поставок, предназначенных для Палестины из Украины в рамках этой инициативы. Она поможет поддержать более 101 000 палестинских семей в течение месяца», — говорится в сообщении МИД Украины.

«Инициатива президента Владимира Зеленского «ЗерноFromUA» в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой отправила первую из трех партий в Палестину, которая обеспечит продовольственной помощью более 100 000 семей, находящихся в эпицентре конфликта между Израилем и ХАМАС», - говорится в пресс-релизе ведомства.

«Мы оказываем жизненно важную помощь ни в чем не повинным мирным жителям, страдающим от нехватки продовольствия и находящимся под угрозой голодной смерти», — продолжается в документе.

Очередные гуманитарные поставки из Украины в Газу планируются «в ближайшие месяцы». Украина поставила цель доставить в газу свыше 7 тыс. тонн пшеничной муки при поддержке Эстонии, Норвегии, Франции и Исландии.

«Украина всегда была и будет донором продовольственной безопасности для всего мира. С начала реализации программы Украина поставляла основные продукты питания во многие страны, включая Судан, Эфиопию, Кению и Йемен. Продовольственная безопасность - одна из ключевых составляющих «Формулы мира», - говорится в сообщении.