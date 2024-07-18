Как мэр Парижа искупалась в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене на фоне разногласий о том, пригодна ли вода по качеству для купания. Власти потратили около 1,4 млрд евро на очистку от канализационных сливов в реку. На Сене пройдет церемония открытия Игр, а также соревнования по трем дисциплинам. Вместе с ней в показательном заплыве приняли участие другие чиновники. #trtнарусском #париж #мэр #купание #новости #трт #новостимира