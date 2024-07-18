В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже власти провели около миллиона расследований в отношении всех участников и гостей. В результате масштабной проверки более 870 тыс. административных дел, почти 4000 человек запретили вход на все мероприятия Олимпиады.

По сообщению французского новостного агентства CGTN Francais, министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен объявил, что всего 3922 человека были определены как потенциальные угрозы безопасности — потому власти страны решили исключить их из числа участников предстоящих международных мероприятий.

Ранее министр сообщал на платформе X о масштабной мобилизации сил безопасности в Париже.

«Чтобы гарантировать безопасность празднования 14 июля (дня взятия Бастилии — прим. TRT на русском), в эти выходные будут мобилизованы 130 000 полицейских и жандармов, в том числе 11 000 в Париже. Спасибо им. Столкнувшись с безответственными людьми, которые пытаются посеять беспорядок, я призываю к уважению в этот момент национального единства», — уточнил Дарманен.

В другом сообщении Дарманен объявил, что начиная с 18 июля будет активирован антитеррористический периметр для церемонии открытия Игр, которая должна состояться в следующую пятницу, 26 июля. Несколько тысяч полицейских полностью оцепили реку Сену, которая станет главной ареной для церемонии открытия игр.

Дарманен также похвалил своих агентов за оперативный арест злоумышленника, напавшего на спортсменов во время проноса олимпийского огня по Парижу. Как сообщает AP News, задержанный был сторонником неонацизма.

Всего почти 1 млн человек, включая спортсменов, тренеров, журналистов, волонтеров, частную охрану и даже местных жителей на церемонии открытия будут участвовать в мероприятиях Олимпийских игр. Все они должны будут иметь QR-код для перемещения внутри олимпийских объектов.

Более 130 тыс. полицейских и жандармов будут мобилизованы в эти выходные. Церемония открытия станет первым олимпийским мероприятием, проводимым за пределами стадиона — ее будут охранять более чем 45 тыс. полицейских.