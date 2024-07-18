Члены израильской делегации на встречах Совбеза ООН прервали выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 17 июля. Как только глава МИД РФ начал выступать перед Советом, в зал заседаний вбежали две женщины из израильской делегации. В руках у них были плакаты с осуждением палестинского движения ХАМАС, а сами они громко требовали освободить израильских заложников.

«Я не понимаю, говорите яснее! Хоть одна из вас может четко сказать, что вы хотите сказать?» — крикнул в ответ Лавров.

На вопрос агентства «Анадолу‎»‎ об этом инциденте официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сказал, что женщины были приглашенными гостями одной из делегаций. Позже спикер МИД РФ Мария Захарова уточнила, что протестующие были членами израильской делегации. Служба безопасности немедленно попросила их покинуть зал заседаний.

Дюжаррик добавил, что демонстрация плакатов и выкрикивание лозунгов противоречат правилам Совета Безопасности.

Захарова также уточнила, что выступление активисток началось сразу после того как представитель Израиля при ООН завершил свое выступление перед Советом. Из-за недавнего покушения на Дональда Трампа, люди в зале были напуганы этими внезапными звуками, отметила российский дипломат.

По ее словам, не все присутствующие поняли, что именно кричали активисты: то ли они высказывались в поддержку Палестины, то ли требовали освобождения израильских заложников.

«‎‎Оказалось, что это были не случайные нарушители порядка, а «гости» представительства Израиля», — уточнила Захарова.

В связи с этим дипломат отметила, что поведение делегации этой страны в ООН вызывает вопросы у многих, поскольку ее сотрудники превращают дипломатическую работу в «балаган‎»‎.

«Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта — многие их приняли за пропалестинских активистов. Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии, сойдет», — заключила представитель МИД РФ.