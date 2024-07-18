Китай приостановил переговоры с США по контролю над вооружениями и ядерному распространению. Как уточнили в МИД КНР, решение было принято в качестве протеста против отказа Палаты представителей США согласовать продажу оружия Тайваню на $500 млн и одобрение оружейного кредита на $2 млрд.

Решение МИД Китая останавливает переговоры по ядерным вооружениям на неуточненный период.

Официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь отметил, что США продолжают продавать оружие Тайваню, несмотря на «решительные возражения Китая и неоднократные переговоры».

Дипломат уточнил: «В результате китайская сторона решила отложить обсуждение с США нового раунда консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению. Ответственность полностью лежит на США».

Линь добавил, что Пекин готов поддерживать связь по вопросам международного контроля над вооружениями, но США «должны уважать основные интересы Китая и создавать необходимые условия для диалога и обмена».

В ответ официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер обвинил Китай в том, что он «следует примеру России», ставя переговоры по контролю над вооружениями в зависимость от других конфликтов в двусторонних отношениях.

«Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую стабильность, он увеличивает риск динамики гонки вооружений», — отметил Миллер.

«К сожалению, приостановив эти консультации, Китай предпочел не предпринимать усилий, которые позволили бы управлять стратегическими рисками и предотвращать дорогостоящую гонку вооружений, но мы, Соединенные Штаты, останемся открытыми для разработки и реализации конкретных мер по снижению рисков с Китаем», — подчеркнул дипломат.

Решение МИД Китая стало очередным витком напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня. Примечательно, что оба кандидата в президенты США — и Джо Байден, и Дональд Трамп — настроены против Китая. Оба политика призвали к усилению торговых ограничений для сдерживания китайского влияния в Восточной Азии.

США — основной международный партнер Тайваня и крупнейший поставщик оружия. В июне Палата представителей одобрила крупное военное финансирование острову для усиления военного сдерживания Китая. США также одобрили выделение $300 млн на запасные части и ремонт истребителей F-16 ВВС Тайваня.