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В Екатеринбурге горит предприятие «Уралвагонзавода»
В Екатеринбурге на заводе по производству артиллерийских установок «Уралтрансмаш» случился пожар, сообщили в местном МЧС
В Екатеринбурге горит предприятие «Уралвагонзавода»
Фото: скриншот видео / Others
18 июля 2024 г.

В Екатеринбурге на территории завода «Уралтрансмаш» произошел пожар. Об этом местной прессе сообщили в МЧС.

Там же добавили, что «во время сварочных работ» произошло возгорание кровли одного из корпусов.

Площадь пожара достигла 420 метров, сообщили местные СМИ.

В МЧС добавили, что распространение пожара приостановлено. Было задействовано «37 спасателей и 14 единиц спецтехники». О пострадавших не сообщалось.

«Уралтрансмаш» - единственное предприятие в РФ, где производятся самоходные артиллерийские установки. Завод принадлежит корпорации «Уралвагонзавод», которая разрабатывает и конструирует военную технику.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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