В Екатеринбурге на территории завода «Уралтрансмаш» произошел пожар. Об этом местной прессе сообщили в МЧС.

Там же добавили, что «во время сварочных работ» произошло возгорание кровли одного из корпусов.

Площадь пожара достигла 420 метров, сообщили местные СМИ.

В МЧС добавили, что распространение пожара приостановлено. Было задействовано «37 спасателей и 14 единиц спецтехники». О пострадавших не сообщалось.

«Уралтрансмаш» - единственное предприятие в РФ, где производятся самоходные артиллерийские установки. Завод принадлежит корпорации «Уралвагонзавод», которая разрабатывает и конструирует военную технику.