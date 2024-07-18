18 июля 2024 г.
В Екатеринбурге на территории завода «Уралтрансмаш» произошел пожар. Об этом местной прессе сообщили в МЧС.
Там же добавили, что «во время сварочных работ» произошло возгорание кровли одного из корпусов.
Площадь пожара достигла 420 метров, сообщили местные СМИ.
В МЧС добавили, что распространение пожара приостановлено. Было задействовано «37 спасателей и 14 единиц спецтехники». О пострадавших не сообщалось.
«Уралтрансмаш» - единственное предприятие в РФ, где производятся самоходные артиллерийские установки. Завод принадлежит корпорации «Уралвагонзавод», которая разрабатывает и конструирует военную технику.