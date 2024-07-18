Польская государственная компания продавала детали, которые использовались в иранских боевых беспилотниках. Об этом сообщила в четверг польская частная радиостанция Radio Zet. Источники информации названы не были, но прокуратура расследует этот вопрос с 2022 года.

Иран поставил тысячи беспилотников-камикадзе Shahed-136 в Россию с момента начала полномасштабной войны в Украине. Они использовались для уничтожения украинской противовоздушной обороны и нанесения ударов по объектам инфраструктуры вдали от линии фронта.

Польские прокуроры подтвердили агентству Reuters в электронном письме, что они расследуют возможный экспорт польской продукции двойного назначения «без требуемого по закону разрешения министра развития и технологий». При этом они не стали упоминать Иран.

Польша является членом НАТО и была одним из крупнейших сторонников Украины, как при предыдущем националистическом правительстве, так и при нынешней проевропейской администрации Дональда Туска.

По данным Radio Zet, польская компания, принадлежащая Агентству промышленного развития, продавала топливные насосы, которые попадали в иранские беспилотники.

Радиостанция утверждает, что WSK Poznan продавала детали иранской компании Motorsazan, которая производит сельскохозяйственные тракторы, но насосы попадали на иранские заводы по производству военных беспилотных летательных аппаратов, которые затем покупала Россия.

В сообщении говорится, что этот вопрос был расследован Агентством внутренней безопасности (ABW), которое уведомило об этом прокуратуру.

В рамках проводимого расследования генеральному директору компании в то время было предъявлено обвинение в продаже продукции стратегического значения без соответствующего разрешения, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.