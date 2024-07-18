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Израильтяне требуют от Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС до визита в США
Семьи израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, требуют, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху до своего визита в США 24 июля достиг соглашения о возвращении их родственников домой. Акции протеста прошли по всему Израилю. Люди также потребовали создать комиссию по расследованию событий 7 октября. #trtнарусском #израиль #протесты #новости #трт #новостимира
Израильтяне требуют от Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС до визита в США / Others
18 июля 2024 г.
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