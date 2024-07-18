Израильтяне требуют от Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС до визита в США

Семьи израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, требуют, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху до своего визита в США 24 июля достиг соглашения о возвращении их родственников домой. Акции протеста прошли по всему Израилю. Люди также потребовали создать комиссию по расследованию событий 7 октября. #trtнарусском #израиль #протесты #новости #трт #новостимира