На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как наносится авиаудар по повозке с ослом, которая везла гражданских лиц в Рафахе на юге Газы.

«И после как минимум получаса наблюдения, когда мы поняли, что это не невинные гражданские лица, они были уничтожены, а осел, естественно, остался жив», - слышен голос израильтянина за кадром.

Палестинцы в Газе используют ослиные повозки для передвижения и транспортировки погибших и раненых в условиях отсутствия топлива и машин скорой помощи.

В результате израильских атак по всему сектору Газа за последние дни погибли десятки палестинцев. 17 человек были убиты во вторник в результате удара по палаточному городку, где размещались беженцы в обозначенном Израилем как «безопасный» районе Аль-Маваси в Хан-Юнусе.

На прошлой неделе в результате авиаударов в лагере для перемещенных лиц в том же районе погибли по меньшей мере 88 человек и еще 289 получили ранения.

Во вторник Организация Объединенных Наций заявила, что прошедшая неделя стала одной из самых смертоносных в секторе Газа с начала войны 7 октября.