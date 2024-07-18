Как новая столица Казахстана стала «казахским Дубаем»?

Новая столица Казахстана Астана за 25 лет из захолустного постсоветского городка превратилась в крупный город — центр притяжения для всей Центральной Азии. Сегодня город завораживает своими небоскребами и архитектурными объектами, некоторым из которых нашлось место в Книге рекордов Гиннеса. #trtнарусском #астана #казахстан #столица #новости #трт #новостимира