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Как новая столица Казахстана стала «казахским Дубаем»?
Новая столица Казахстана Астана за 25 лет из захолустного постсоветского городка превратилась в крупный город — центр притяжения для всей Центральной Азии. Сегодня город завораживает своими небоскребами и архитектурными объектами, некоторым из которых нашлось место в Книге рекордов Гиннеса. #trtнарусском #астана #казахстан #столица #новости #трт #новостимира
Как новая столица Казахстана стала «казахским Дубаем»? / Others
18 июля 2024 г.
Истории
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