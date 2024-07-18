По действующим правилам, заграничный товар, который покупатель оплачивает на онлайн-площадках, ввозится в страну как продукция для личного пользования. То есть фактически на них действуют те же правила, что и для людей, провозящих вещи в собственном багаже. Сегодня порог беспошлинных покупок для физических лиц составляет 200 евро и 31 килограмм, напоминает TRT на русском инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Это правило планируется отменить. Внесение поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза было одобрено в декабре 2023 года. Документ ожидает ратификации всех стран объединения.

Согласно изменениям, товары трансграничной электронной торговли выделят в отдельную категорию. Кроме того, будут введены декларации на товары электронной торговли, вводится понятие института оператора электронной торговли, а также предусматривается появление специальных таможенных складов для таких товаров.

Из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС цены на импортные товары на маркетплейсах могут взлететь. Часть продукции, например, смартфоны и фотоаппараты, парфюмерия и лекарства могут быть запрещены для ввоза, пишет РБК. Дискуссия о новых правилах пока продолжается.

«Стоимость товаров на маркетплейсах может вырасти на 15%, и это не предел, — отмечает в разговоре с TRT на русском Кузнецова. — Но важно отметить, что подобные инновации помогут электронной торговле в рамках ЕАЭС. Оператор электронной торговли будет в комплексе обеспечивать логистику товаров, а также взаимодействовать с маркетплейсами и таможней».

Наиболее сильно изменение правил может повлиять на следующие компании: AliExpress, CDEK.Shopping, направления Global у Ozon и Wildberries для покупки клиентами товаров из-за рубежа.

Что ждать потребителям и для чего эта мера необходима, TRT на русском рассказал директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

— Для чего необходимо вносить подобные изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС?

— Это защитный механизм для внутреннего рынка. Получается, что если пошлины будут выше, то и зарубежные производители будут мотивированы переносить производство внутрь контура ЕАЭС. Это могут сделать только те страны, которые входят в число дружественных и не покинули рынки России и Беларуси.

Результатом таких мер должна стать поддержка, например, сборочного производства гаджетов и электроники внутри стран ЕАЭС. Западные производители и бренды, соответственно, пострадают от этой меры в большей степени. И, конечно, когда идет переформатирование рынка, то происходит некоторый скачок цен.

— Эта мера ударит по параллельному импорту?

— По большому счету, да. Если мы говорим про параллельный импорт тех брендов, которые идут из недружественных стран, то да, будет выгоднее покупать товары, которые идут из Китая или Вьетнама. Либо можно переносить внутрь ЕАЭС производства, потому что внутри союза действует специальная методика, определяющая, является ли этот продукт внутрисоюзным или не является.

Это может напоминать ситуацию с автопромом, когда еще до 2022 года поднимали ввозные пошлины на автомобили и в итоге сборку корейских, немецких автомобилей организовывали рядом с крупными российскими городами. Соответственно здесь действует такая же логика.

— Насколько это решение выгодно другим участникам ЕАЭС, помимо России и Беларуси?

— Если в эти страны перенесут сборочное производство, то это будет создавать дополнительные промышленные предприятия, рабочие места и способствовать экономическому развитию. Это если говорить о среднесрочной перспективе.

Учитывая уровень индустриального развития внутри ЕАЭС, больше всего нуждаются в производствах Казахстан, Кыргызстан и Армения. Россия и Беларусь больше развиты в индустриальном плане, и уровень импорта замещенной продукции тоже гораздо выше. А значит, и потребность в индустриальном развитии стоит не так остро.

Поэтому в стратегическом плане для экономик Казахстана, Кыргызстана и Армении это решение может быть выгодным. Кроме того, западная продукция может идти в эти государства по каким-то национальным тарифам, и эту цепочку также удастся как-то выстроить, если она не будет покидать территории этих государств.

— Может быть такое, что производители не захотят переносить производство, и все просто станет дороже?

— Такое тоже возможно, но это уже зависит от рынка и самих предприятий: будут ли они готовы занимать это пространство. Учитывая, что внутри стран ЕАЭС мало производителей гаджетов, то это будет свободная ниша, и почему бы бизнесу ее не заполнить. В общем-то, мотив довольно хороший.