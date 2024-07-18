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Израильские пытки: жительница Газы о пережитом в тюрьме
Жительница Газы Наджа Сафи была задержана израильскими силами на Западном берегу, где в течение пяти лет ухаживала за своей смертельно больной сестрой. Суд заключил, что женщина проживала там нелегально, и арестовал ее на два месяца. Палестинка рассказала, что ей пришлось пережить в израильской тюрьме. #trtнарусском #секторгаза #тюрьма #палестинка
Израильские пытки: жительница Газы о пережитом в тюрьме / Others
18 июля 2024 г.
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