Израильские пытки: жительница Газы о пережитом в тюрьме

Жительница Газы Наджа Сафи была задержана израильскими силами на Западном берегу, где в течение пяти лет ухаживала за своей смертельно больной сестрой. Суд заключил, что женщина проживала там нелегально, и арестовал ее на два месяца. Палестинка рассказала, что ей пришлось пережить в израильской тюрьме. #trtнарусском #секторгаза #тюрьма #палестинка