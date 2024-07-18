Украина будет сражаться, независимо от результата президентских выборов в США. Об этом объявил министр обороны Украины Рустем Умеров на Форуме по безопасности в Аспене.

«Мы верим в лидерство США, и мы верим, что Америка хочет, чтобы ее партнеры и союзники тоже были сильными», — сказал Умеров.

«На этом этапе мы сосредоточимся на поле боя. Каким бы ни был результат выборов в США, мы найдем решение», — добавил он.

Умеров отметил, что Украина расширила мобилизационные усилия и продолжит сражаться, чтобы вернуть захваченные территории, в том числе Запорожскую АЭС. Он также подчеркнул, что Украина не может остановить российские удары по своим городам и инфраструктуре, если не сможет поражать авиабазы и другие военные объекты на территории РФ.

Напомним, по данным Politico, бывший президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность заключения соглашения с Россией, по которому НАТО не будет расширяться на восток, а Москва сможет забрать себе часть украинской территории.