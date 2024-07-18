Эрик Принс, основатель частной военной компании-подрядчика Blackwater, утверждает, что Пентагон заблокировал его план по оказанию помощи Израилю в затоплении Газы морской водой.

«Я предоставил израильтянам полностью финансируемую, безвозмездную возможность затопить Газу водой, морской водой, чтобы затопить 300 миль туннелей», - сказал Принс во время выступления на политическом форуме Heritage Foundation, передает издание Middle East Eye.

Принс привел эту информацию в качестве примера своего утверждения о том, что США дали «очень плохой совет», который помешал израильтянам «закончить» войну в Газе.

Экологические аналитики предупреждают, что затопление туннелей может повредить водоносный слой, в котором находятся грунтовые воды Газы, и еще больше ухудшить условия жизни 2,3 млн человек на этой территории.

Принс - ярый союзник Трампа, основавший американскую ЧВК Blackwater, ныне переименованную в Academi.