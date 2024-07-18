ПОЛИТИКА
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«Американский Пригожин» предлагал затопить Газу морем
Эрик Принс, основатель самой известной частной военной компании США, хотел передать Израилю план затопления сектора Газа. Пентагон отверг эту идею, признался Принс
«Американский Пригожин» предлагал затопить Газу морем
Фото: AP / Others
18 июля 2024 г.

Эрик Принс, основатель частной военной компании-подрядчика Blackwater, утверждает, что Пентагон заблокировал его план по оказанию помощи Израилю в затоплении Газы морской водой.

«Я предоставил израильтянам полностью финансируемую, безвозмездную возможность затопить Газу водой, морской водой, чтобы затопить 300 миль туннелей», - сказал Принс во время выступления на политическом форуме Heritage Foundation, передает издание Middle East Eye.

Принс привел эту информацию в качестве примера своего утверждения о том, что США дали «очень плохой совет», который помешал израильтянам «закончить» войну в Газе.

Экологические аналитики предупреждают, что затопление туннелей может повредить водоносный слой, в котором находятся грунтовые воды Газы, и еще больше ухудшить условия жизни 2,3 млн человек на этой территории.

Принс - ярый союзник Трампа, основавший американскую ЧВК Blackwater, ныне переименованную в Academi.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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