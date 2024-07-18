Израиль освободил из плена 16 палестинцев

Израильские военные освободили из плена 16 палестинцев, 10 из них экстренно госпитализировали в больницу «Мучеников Аль-Аксы». Начиная с 7 октября израильские военные задержали в разных районах Газы около 10 тысяч палестинцев. Лишь несколько сотен из них вновь оказались на свободе, судьба остальных неизвестна. #trtнарусском #газа #палестина #заложники #заключенные #плен #израиль #военные #освобождение #госпитализация