Министерство иностранных Турции выступило с заявлением в ответ на недавние действия Израиля в Иерусалиме. В заявлении осуждается провокационный визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса, который состоялся в четверг утром. Министра сопровождали многочисленные израильские войска, при этом палестинским верующим был закрыт доступ в святыню.

«Мы осуждаем провокацию, совершенную министром национальной безопасности Израиля в отношении мечети Аль-Акса под защитой израильских сил безопасности», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Турция также резко раскритиковала недавнее решение израильского парламента, отвергающее создание Государства Палестина. МИД Турции считает это решение недействительным и рассматривает его как «еще один показатель того, что Израиль игнорирует международное право и соглашения».

В заявлении подчеркивается: «Создание независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме является требованием международного права».

МИД Турции призывает Израиль прекратить подобные действия, которые еще больше усилят напряженность в регионе.