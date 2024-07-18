18 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил израильские войска в оккупированном городе Рафах на границе Газы и Египта. Во время визита он подчеркнул критическую важность контроля Израиля над Филадельфийским коридором и пограничным переходом Рафах для «следующего этапа» войны с ХАМАС.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит держать под оккупацией границу Газы с Египтом даже после заключения сделки с ХАМАС, несмотря на протесты палестинского движения. По его словам, «военное давление», помогает Израилю «продвигать» сделку с ХАМАС.

Он также анонсировал, что в предстоящей речи перед Конгрессом США расскажет о ходе боевых действий и характере войны.

Нетаньяху вновь пообещал, что Израиль добьется «полной победы». Его позиция о необходимости сохранения контроля над Филадельфийским коридором противоречит недавним заявлениям министра обороны Йоава Галанта, допустившего возможность отвода войск из этого района.

Стоит отметить, что в конце мая Израиль оккупировал Филадельфийский коридор на границе сектора Газа с Египтом. 12 июля канцелярия Нетаньяху опровергла информацию западных СМИ о возможном выходе Израиля из этого района.