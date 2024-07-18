ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Резервы Турции достигли многолетнего максимума
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек сообщил о рекордном росте чистых резервов Центробанка без учета свопов за последние 4,5 года
Резервы Турции достигли многолетнего максимума
Мехмет Шимшек / Фото: AA / Others
18 июля 2024 г.

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек объявил о значительном росте резервов Центрального банка страны. По его словам, чистые резервы без учета свопов достигли наивысшего уровня за последние 4,5 года.

Согласно еженедельной статистике Центрального банка Турции (TCMB) за неделю, завершившуюся 5 июля:

  • Валовые валютные резервы увеличились на 4,898 млрд долларов, достигнув 89,731 млрд долларов.

  • Золотые резервы выросли на 640 млн долларов, достигнув 58,717 млрд долларов.

  • Общие резервы ЦБ увеличились на 5,538 млрд долларов, достигнув 148,448 млрд долларов.

Эти данные свидетельствуют о значительном укреплении финансового положения Турции. Министр Шимшек подчеркнул важность этого роста, сделав соответствующую публикацию в своем аккаунте в социальной сети X.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us