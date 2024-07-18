Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек объявил о значительном росте резервов Центрального банка страны. По его словам, чистые резервы без учета свопов достигли наивысшего уровня за последние 4,5 года.

Согласно еженедельной статистике Центрального банка Турции (TCMB) за неделю, завершившуюся 5 июля:

Валовые валютные резервы увеличились на 4,898 млрд долларов, достигнув 89,731 млрд долларов.

Золотые резервы выросли на 640 млн долларов, достигнув 58,717 млрд долларов.

Общие резервы ЦБ увеличились на 5,538 млрд долларов, достигнув 148,448 млрд долларов.

Эти данные свидетельствуют о значительном укреплении финансового положения Турции. Министр Шимшек подчеркнул важность этого роста, сделав соответствующую публикацию в своем аккаунте в социальной сети X.