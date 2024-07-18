18 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил отчет о своей миротворческой миссии, в ходе которой он посетил Украину, Россию, Китай и США. По его прогнозу, интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время значительно возрастет.

Орбан выделил ключевых игроков, способных повлиять на разрешение конфликта. «Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году», — говорится в его сообщении.

Венгерский премьер отметил, что от Дональда Трампа «вряд ли стоит ждать мирных инициатив по Украине до выборов», но в случае победы он может выступить посредником в урегулировании.

В начале июля Виктор Орбан предпринял серию дипломатических визитов в Россию, Украину и Китай для обсуждения путей разрешения украинского кризиса. 5 июля он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Позже, 10 июля, во время саммита НАТО в Вашингтоне, Орбан встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Венгерский премьер высоко оценил роль Турции в мирном процессе. Он назвал Турцию ключевым игроком в урегулировании конфликта и отметил успех президента Эрдогана в достижении зернового соглашения между Россией и Украиной.

Однако визит Орбана в Россию вызвал критику со стороны европейских политиков, особенно на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС. Это обнажило существующие разногласия между Будапештом и Брюсселем по ряду вопросов, включая подходы к войне в Украине.