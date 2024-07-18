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Обама советует Байдену не переусердствовать
Экс-президент США обеспокоен падением рейтингов Байдена и призывает его серьезно задуматься о «жизнеспособности» своей кандидатуры
Обама советует Байдену не переусердствовать
Фото: Reuters / Others
18 июля 2024 г.

Бывший президент США Барак Обама выразил обеспокоенность шансами Джо Байдена на победу в предстоящих выборах. Обама считает, что Байдену следует серьезно оценить «жизнеспособность» своей кандидатуры.

Согласно сообщению The Washington Post, экс-президент обсуждал перспективы кампании Байдена с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и другими соратниками. Обама обеспокоен результатами опросов, показывающими отдаление американцев от кандидатуры Байдена, а также отходом спонсоров.

Тем не менее Байден неоднократно заявлял, что не выйдет из предвыборной гонки. Однако, по данным The New York Times, в последние дни он был готов выслушать аргументы о возможном отказе от кампании и интересовался перспективами избрания вице-президента Камалы Харрис.

Чуть ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленных членов Демпартии сообщал о возможности выхода Байдена из предвыборной гонки. Некоторые считают, что поддержка кандидатуры Харрис может стать выходом для Байдена.

Ситуация остается неопределенной, и окончательное решение о продолжении кампании остается за действующим президентом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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