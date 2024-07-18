Высокопоставленная турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом совершила визит в Нигер и провела ряд продуктивных встреч с высшим руководством западноафриканской страны.

В состав турецкой делегации также вошли министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, глава Национальной разведки (MİT) Ибрагим Калын и глава Управления оборонпрома Турции Халук Гергюн.

«В соответствии с видением нашего президента, наша политика партнерства в Африке с каждым днем ​​становится все более институциональной. Мир, безопасность и стабильность в Африке входят в число наших приоритетов. Турция имеет посольства в 44 из 54 африканских стран», – отметил Хакан Фидан в заявлении для прессы по итогам переговоров с партнерами из Нигера.

Министр отметил, что исторические отношения Турции и Нигера восходят к периоду Османской империи. При этом в последние годы Анкара приложила большие усилия, чтобы установить отношения с Ниамеем на более структурной основе.

Фидан добавил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свое видение для придания стратегической перспективы двусторонним отношениям, и в связи с этим у турецкой делегации была возможность обсудить многие вопросы со своими собеседниками во время визита в Нигер.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая борьбу с терроризмом, образование, энергетику, здравоохранение, торговлю, безопасность и оборону.