В Дакке в результате ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией погибли десятки человек, сотни получили ранения. Пожар охватил здание государственной телекомпании BTV. Власти Бангладеш утверждают, что здание подожгли протестующие студенты.

На официальной странице BTV в фейсбуке появилось сообщение о том, что внутри остаются люди, не способные выбраться наружу. Руководство телекомпании обратилось за помощью к пожарным службам.

Министр информации Бангладеш сообщил, что вещание остановлено, а большинство сотрудников покинуло здание.

Студенты вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Протестующие называют существующий порядок дискриминацией и требуют, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

В знак солидарности с бангладешскими студентами в Индии на улицы вышли сотни человек. Всеиндийская демократическая студенческая организация (AIDSO) организовала массовые шествия в Калькутте.

В четверг власти отключили мобильный интернет по всей стране, пытаясь помешать расширению акций протеста. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против студентов, создавших живые цепочки на улицах.

Накануне вечером премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала студентов к спокойствию, однако в четверг ситуация только ухудшилась. Полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь против студентов, устроивших живые цепочки на улицах.

По словам представителя BTV, студенты, штурмовавшие здание телекомпании, ранее подожгли полицейский участок.

«Они преследовали полицейских, когда те укрылись в здании BTV. Разгневанные протестующие устроили в здании разгром», — сообщил он.