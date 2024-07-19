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Хуситы атаковали Тель-Авив
В центре Тель-Авива в результате взрыва беспилотника в ночь на 19 июля погиб один человек
Хуситы атаковали Тель-Авив
Фото: Reuters / Reuters
19 июля 2024 г.

В центре Тель-Авива, в нескольких десятках метров от здания посольства США, в ночь на 19 июля произошел взрыв беспилотника, в результате которого погиб один человек, восемь получили ранения. Четверо из пострадавших были ранены шрапнелью, сообщили в Службе скорой помощи.

Погибшим оказался 50-летний мужчина, его тело было обнаружено сотрудниками экстренных служб неподалеку от места взрыва, пишет The Times of Israel.

Израильская армия заявила, что взрыв был вызван «падением воздушной цели», но не уточнила, была ли она сбита.

Ответственность за атаку взяли на себя хуситы. Представитель хуситов заявил, что в ходе атаки был использован новый беспилотник под названием «Яффо» и добавил, что хуситы продолжат атаковать Израиль в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Фотографии с места происшествия указывают на то, что атака была осуществлена дроном с мотором Rotax, по некоторым данным, иранского производства.

Позже израильская армия пояснила, что дрон был идентифицирован, но из-за человеческой ошибки силы ПВО не были задействованы, поэтому не прозвучал сигнал воздушной тревоги. По предварительным данным, беспилотник прилетел с южного направления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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