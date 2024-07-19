Бывший президент США Дональд Трамп выступил на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки и подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на пост главы государства от республиканцев.

Это было первое публичное выступление Трампа после неудавшегося покушения на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Бывший президент рассказал, что пуля прошла буквально в сантиметре от его головы.

«Я не должен был быть сегодня здесь. Я стою здесь благодаря вмешательству Всевышнего», — заявил Трамп под приветственные возгласы аудитории. На экранах в глубине сцены показывали фотографии окровавленного Трампа.

Главной темой выступления Трампа была идея единения страны.

«Вместе мы откроем эпоху преуспевания для всех. Я буду президентом всей Америки, а не половины», — заверил он. Трамп также описал Америку как страну, находящуюся в упадке, жертву инфляции и нелегальной миграции. В случае избрания президентом он обещал победить инфляцию, снизить налоги, уменьшить цены на бензин, увеличить добычу нефти, достроить стену на южной границе и «не позволить другим странам эксплуатировать США».

Он также утверждал, что мир находится на грани Третьей мировой войны и напомнил, что при его президентстве оппоненты США вели себя смирно. Трамп заявил, что если бы он был у власти, войны между Россией и Украиной не было бы.

По последним опросам, большинство избирателей, включая демократов, считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы претендовать на еще четыре года президентства. В условиях нехватки времени многие предполагают, что его может заменить вице-президент Камала Харрис.

Ранее появились неподтвержденные сообщения о том, что Байден может отказаться от номинации в ближайшие выходные, но заместитель главы предвыборного штаба Байдена отверг эти слухи.