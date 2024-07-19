Самолет Ан-2 потерпел крушение на территории Котайкской области Армении, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

«Подтверждаю авиакатастрофу. Это был учебный самолет. Минобороны выражает глубокие соболезнования членам семьи летчиков, их близким и сослуживцам», — сказал Торосян.

Сейчас работы по ликвидации последствий координирует и.о. замглавы МВД Егор Карапетян.

Пресс-служба МВД Армении сообщила, что в 9:30 в Центр кризисного управления регионального спасательного управления Котайка поступил сигнал от местного жителя о том, что недалеко от города Егвард разбился самолет. На место происшествия выехала оперативная группа.

Ан-2 — советский многоцелевой легкий самолет, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, военно-учебный, пассажирский самолет.