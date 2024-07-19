БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Глобальный сбой Windows парализовал мир
Ошибка в обновлении CrowdStrike вызвала массовые проблемы с устройствами Windows, затронув телевещание, авиаперевозки и железнодорожное сообщение
Глобальный сбой Windows парализовал мир
Фото: Reuters / Others
19 июля 2024 г.

По всему миру наблюдается масштабный сбой в работе устройств с операционной системой Windows. Проблема связана с ошибкой в обновлении от компании CrowdStrike, поставщика решений информационной безопасности. Пользователи сообщают о появлении «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

CrowdStrike подтвердила наличие проблемы: «CrowdStrike осведомлен о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с программой Falcon. Симптомы включают в себя хосты, на которых возникает ошибка bugcheck\blue screen, связанная с датчиком Falcon». Сбой затронул множество сфер по всему миру:

  • Прервано вещание телеканалов, включая британский Sky News и австралийский ABC News.

  • Возникли проблемы у международных авиаперевозчиков и аэропортов.

  • В Великобритании пострадали железнодорожные службы. Компания Southern Railway сообщила: «В настоящее время мы сталкиваемся с широкомасштабными проблемами с ИТ по всей нашей сети».

Сервис DownDetector зафиксировал жалобы пользователей на работу систем Visa, Amazon, Microsoft и других компаний.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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