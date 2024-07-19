Момент удара БПЛА по Тель-Авиву

Хуситы в ночь на пятницу нанесли удар по Тель-Авиву с использованием нового беспилотника под названием «Яффо», который может обходить системы ПВО противника. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что это был ответ на действия Израиля в секторе Газа. Сообщается, что в результате взрыва один человек погиб, семеро пострадали. Сразу же после инцидента Израильские ВВС усилили воздушное патрулирование. #trtнарусском #тельавив #взрыв #израиль #хуситы #новости #трт #новостимира #shorts