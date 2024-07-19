В начале июля 75 богатых спонсоров-демократов собрались на онлайн-встречу, чтобы обсудить дальнейшую поддержку предвыборной кампании Джо Байдена после его провала на дебатах против Дональда Трампа. По словам участника встречи, которого цитирует CNBC, только один из спонсоров сказал, что, по его мнению, Байден должен остаться в гонке. Все остальные ясно дали понять, что Байдену пора выйти из гонки, если партия хочет победить Трампа в ноябре.

С тех пор крупные спонсоры начали кампанию по лоббированию отставки Байдена среди высокопоставленных демократов в Палате представителей и Сенате. Их цель — убедить законодателей публично призвать Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию.

Многие из этих спонсоров изложили свою позицию прямо: если Байден откажется выйти из гонки, доноры просто откажутся давать деньги на его переизбрание, пока опросы не покажут, что он явный фаворит в борьбе с Трампом. Пока же республиканец по всем опросам обходит Байдена.

Некоторые союзники действующего главы Белого дома пытаются удержать спонсоров в команде президента. Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, ее муж, бывший президент Билл Клинтон обратились к спонсорам с просьбой поддержать Байдена. Однако пока такие призывы не возымели действия.

Байден неоднократно заявлял, что не собирается выходить из гонки, несмотря на то что более 20 членов Конгресса публично призвали его «передать эстафету», а многие другие сделали это в частном порядке.

При этом 17 июля Джо Байден допустил, что может пересмотреть свое решение участвовать в предвыборной гонке против Дональда Трампа, если у него возникнут проблемы со здоровьем.

«Если бы у меня возникло какое-то заболевание, если бы кто-то, если бы врачи пришли ко мне и сказали: «‎У вас есть эта проблема, та проблема», тогда бы я вышел»‎, — отметил президент. 18 июля у Байдена диагностировали коронавирус, из-за чего он отменил ряд предвыборных митингов.