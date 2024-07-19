Объединенные Арабские Эмираты дали понять, что готовы направить свои силы в многонациональную миссию по «стабилизации» в Газе после окончания израильского вторжения. Тем самым государство Персидского залива стало первой страной, заявившей о готовности направить свои войска в эксклав.

Спецпосланник МИД ОАЭ Лана Нусейбе уточнила, что Эмираты могут развернуть свои силы в Газе, если США возьмут на себя руководящую роль и поддержат шаги по созданию палестинского государства. Это заявление прозвучало на фоне попыток арабских государств и Запада разработать жизнеспособный послевоенный план для Газы.

Нусейбе сообщила газете Financial Times (FT), что ОАЭ обсуждали эти планы с США в качестве шага по заполнению вакуума в осажденной Газе и удовлетворению ее огромных гуманитарных потребностей.

Чиновница уточнила: ОАЭ примут участие в миссии только в том случае, если их пригласит Палестинская администрация, которая управляет ограниченными частями оккупированного Западного берега.

«ОАЭ могли бы рассмотреть возможность участия в силах стабилизации вместе с арабскими и международными партнерами по приглашению реформированной Палестинской администрации, — отметила Нусейбе. — Соединенные Штаты должны взять на себя ведущую роль в этом, чтобы добиться успеха».

Чиновница отметила, что Абу-Даби «продолжает вести переговоры о послевоенном устройстве» Газы со всеми заинтересованными сторонами в регионе. Детали миссии, в том числе, будет ли это военный или полицейский контингент, все еще обсуждаются.

Государство Персидского залива нормализовало отношения с Израилем в 2020 году и не разорвало связи с Тель-Авивом после начала израильского вторжения в Газу.

США поощряют арабские государства принять участие в многонациональных силах для Газы в рамках своего послевоенного планирования. Однако пока маловероятно, что Вашингтон развернет в секторе американские войска.