В сточных водах Газы был обнаружен полиовирус. Минздрав Газы 18 июля сообщил, что тесты, проведенные совместно с детским агентством ООН ЮНИСЕФ, «показали присутствие полиовируса» практически на всей территории сектора.

«Присутствие полиовируса в сточных водах, которые собираются и текут между палатками лагеря для перемещенных лиц и в жилых районах из-за разрушения инфраструктуры, знаменует собой новую катастрофу в области здравоохранения», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство подчеркивает «сильную перенаселенность» и «нехватку питьевой воды» в лагерях для беженцев. Практически вся имеющаяся вода так или иначе загрязнена сточными водами и накопившимся мусором. Министерство заявило, что отказ Израиля допустить поставки гигиенических средств в Газу «создает подходящую среду для распространения различных заболеваний».

«Обнаружение полиовируса в сточных водах грозит обернуться настоящей катастрофой в области здравоохранения и подвергает тысячи людей риску заражения полиомиелитом», — подчеркнули в Минздраве.

Полиомиелит может привести к деформации частей тела и параличу. Без должного лечения болезнь приводит к смерти.

Минздрав Израиля подтвердил, что в образцах сточных вод Газы, протестированных в израильской лаборатории, был обнаружен полиовирус типа 2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к аналогичным выводам.

Учреждения ООН в течение четырех десятилетий проводили кампанию по искоренению полиомиелита, который чаще всего распространяется через сточные воды и загрязненную воду. В последние годы из-за конфликтов в Афганистане и Пакистане наблюдается очередной всплеск заболевания, единичные вспышки зафиксированы и в Нигерии.

Минздрав Газы призвал остановить израильское наступление, чтобы можно было доставить безопасную воду и возобновить очистку сточных вод.

Власти города Дейр-эль-Балах в центральной части Газы на этой неделе заявили, что станции очистки сточных вод были закрыты из-за нехватки топлива. Они предупредили: дороги «будут затоплены сточными водами», 700 тыс. гражданских лиц рискуют заразиться болезнями, передающимися через сточные воды.