Российские военные нанесли удар по центральной части города Чугуева, что привело к ранениям девяти человек, в том числе 14-летнего подростка. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Пострадавшие были госпитализированы с осколочными ранениями.

По словам Синегубова, было зафиксировано два удара. В результате повреждены административное здание, два магазина, один частный дом и жилой двухэтажный дом. Также выбиты стекла в пятиэтажном и девятиэтажном жилых домах, а также в одной недостроенной пятиэтажке. Кроме того, сгорели девять автомобилей. Синегубов не уточнил, каким именно оружием был нанесен удар.

Чугуев находится в 30 км к юго-востоку от Харькова и в 40 км от границы с Россией.

Минобороны России не комментировало обстрелы.

Ранее эксперты BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель пришли к выводу, что новые системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T не в состоянии защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов. По их данным, два комплекса ПВО Patriot сейчас защищают небо над Киевом, по одному — Львов и Одессу.

По мнению экспертов, в этих регионах развита российская разведка дронами, и велика вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО.

«Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет», — констатировали в BILD.

В Харьковской области продолжаются боевые действия. Харьков и другие населенные пункты области почти ежедневно подвергаются атакам беспилотников и ракетным ударам.