Израильские военные подтвердили убийство полевого командира элитных сил «Радван» группировки «Хезболла» на юге Ливана. Им оказался Али Джафар Маатук, также известный как Хабиб Маатук, который заменил ранее убитого командира Али Ахмеда Хассина.

«Мы уничтожили командира оперативного подразделения сил «Радван» Али Джафара Маатука, вместе с другим командиром, ответственным за операции сил «Радван» в регионе Хаджир», - говорится в заявлении израильской армии.

Позже «Хезболла» сообщила о гибели еще одного своего бойца - Мухаммеда Хасана Мустафы - в столкновениях с израильской армией. Группировка заявила, что он пал «на пути к Аль-Кудсу».

Ранее в среду лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла предупредил: «Мы расширим масштабы наших атак в Израиле, если они нанесут удары по большему числу гражданских лиц».

Обмен ударами между Израилем и «Хезболлой» продолжается с октября 2023 года. По данным агентства «Анадолу», с 8 октября в результате трансграничных обстрелов между Израилем и «Хезболлой» погибли 373 бойца ливанского движения. Согласно информации агентства Reuters, жертвами израильских ударов также стали более 100 гражданских лиц.

Израильские официальные лица сообщают, что в результате атак «Хезболлы» на данный момент погибли 33 человека, в основном военнослужащие.

Международные наблюдатели выражают обеспокоенность возможностью расширения военных операций Израиля в Ливане. На фоне эскалации конфликта растут опасения полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой». Обе стороны заявляют о готовности к дальнейшим боевым действиям. Ситуация осложняется продолжающимся израильским наступлением на сектор Газа, где число жертв превысило 38 800 человек.