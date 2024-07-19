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10 лет со дня трагедии MH17: кто наказан?
Десять лет прошло со дня авиакрушения рейса MH17 в Украине. Жертвами этой трагедии стали 298 человек, которые летели рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. Следствие установило, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines сбили из ракетно-зенитной установки «БУК» российского производства. Кто уже наказан за преступление? Подробнее в нашем видео. #trtнарусском #украина #MH17 #самолет #нидерланды #БУК #жертвы #россия #трагедия #новости #трт #новостимира
10 лет со дня трагедии MH17: кто наказан? / Others
19 июля 2024 г.
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