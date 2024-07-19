Канцлер Германии Олаф Шольц 18 июля отверг призыв президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины.

На саммите Европейского политического сообщества (EPC) недалеко от Оксфорда в Великобритании Шольц подчеркнул: такой шаг, как и просьба Зеленского разрешить наносить удары немецким оружием по территории РФ, «исключен», поскольку приведет к прямому вовлечению Берлина в войну.

Ранее Зеленский просил западные державы защитить воздушное пространство Украины, как они это сделали для Израиля, когда Иран нанес массированный ракетный удар и удар беспилотниками в апреле.

«Должна быть коллективная воля сбивать их [российские ракеты] так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками», — заявил Зеленский.

Ракеты и беспилотники нельзя считать носителями государственного суверенитета, отметил украинский лидер и попросил союзников как можно скорее начать программу по защите воздушного пространства Украины. Зеленский упомянул в этой связи США, Великобританию, Францию, Германию и Польшу.

Политик также потребовал большей свободы в использовании западного оружия на территории России, отметив, что именно западные ракеты помогли остановить продвижение России в Харьковской области в мае.

«Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет [президент РФ Владимир] Путин. Чем меньше ограничений у нас будет на использование эффективного оружия, тем больше Россия будет стремиться к миру», — отметил Зеленский.

По его словам, несмотря на существенную поддержку Запада, Украине по-прежнему не хватает ракет, способных поразить ключевые российские авиабазы.

Не все западные союзники Украины отреагировали на требования Зеленского так же, как Шольц. Так, в частности, новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что он против ограничений на использование Украиной западного оружия.

«Важно, чтобы Украина сама принимала решения о своих операциях, пока она ведет эту войну, а ее молодые мужчины и женщины находятся на передовой», — уточнил Лэмми.