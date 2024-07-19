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В России расширят возможности для лишения гражданства
Следственный комитет России направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционного законодательства
В России расширят возможности для лишения гражданства
Фото: AP / AP
19 июля 2024 г.

Следственный комитет России направил в Госдуму предложения по ужесточению миграционного законодательства. Ведомство планирует расширить основания для лишения приобретенного гражданства, добавив факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также предлагается сделать отягчающим обстоятельством совершение преступления иностранцами, находящимися в России нелегально.

Следственный комитет разработал меры для более пристального контроля за иностранцами, приезжающими в Россию и уезжающими из нее. Среди предложенных мер — проведение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства, запрет массовой регистрации в так называемых резиновых квартирах.

Кроме того, ведомство считает, что приобретение российского гражданства должно быть синхронизировано с одновременной постановкой на воинский учет.

Глава Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении депутатов находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией.

По словам Володина, уже на следующей неделе нижняя палата парламента рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны незаконно находящихся в ней мигрантов. Сведения о них будут вноситься в специальный реестр, а процедура принятия решения о высылке будет упрощена.

Кроме того, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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