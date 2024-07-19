У центристского альянса президента Эммануэля Макрона появился шанс сформировать новое правительство, несмотря на поражение на недавних выборах. 18 июля протеже президента — Яэль Браун-Пиве — была избрана председателем нового состава парламента. Она заручилась поддержкой консервативных законодателей и победила альтернативных кандидатов от левых и крайне правых.

Ее переизбрание произошло несмотря на то, что центристский альянс Макрона имеет меньше мест, чем левые, после внеочередных парламентских выборов. Ни одна партия не получила абсолютного большинства в 289 мест: левые заняли 182 места, партия Макрона — 168, а «Национальное объединение» — 143. Хотя результаты первого тура были более благоприятны для правых: Ле Пен получила более 33% голосов, левые — 28%, а Макрон — 22%.

«Последние несколько недель были очень напряженными. Мы видели, как страна раскололась на три части, страна расколота», — заявила Браун-Пиве после переизбрания на пост главы парламента.

Ее пост считается четвертым по значимости в правящей иерархии Франции.

Андре Шассень, депутат от Коммунистической партии и кандидат от левого альянса на пост председателя собрания, заявил, что выборы были «украдены неестественным партнерством» между Макроном и правыми.

Его союзница Матильда Пано из крайне левой партии «Непокоренная Франция» также осталась недовольна выборами и заявила, что результат стал «ужасным сигналом для демократии в нашей стране».

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что все снова будет решаться в Елисейском дворце, а не в парламенте.

Выбор председателя собрания приобрел особое значение, поскольку этот пост рассматривается как возможный трамплин для одной парламентской группы и ее союзников, чтобы претендовать на пост премьер-министра.

Глава парламента следит за парламентскими дебатами, делает важные назначения, например, в конституционный суд, и может передавать законопроекты на рассмотрение.