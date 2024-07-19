Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля заявил, что Киев готов работать с Дональдом Трампом, если он будет переизбран на пост президента США. «Это будет сложно, но мы упорные», подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что Украина готова работать с любым, кто будет у власти в США. Заявление украинского президента прозвучало на фоне растущих опасений, что республиканцы урежут финансовую и военную поддержку Киева. Республиканец призывал прекратить помогать Украине и вместо этого сосредоточиться на сдерживании Китая и усилении границ США.

Буквально на днях Трамп объявил сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса своим напарником на выборах и потенциальным вице-президентом. 39-летний сенатор считается одним из наиболее жестких критиков подхода Джо Байдена по украинскому направлению и неоднократно говорил, что «ему все равно, что произойдет с Украиной».

Это назначение только усилило опасения, что американская поддержка Киева может ослабнуть, если Трамп вернется в Белый дом после выборов в ноябре.

«Может быть, он [Трамп] действительно не понимает, что происходит в Украине, но нам придется работать с Соединенными Штатами как бы то ни было», — пояснил Зеленский.

Украинский лидер 18-19 июля находится в Великобритании, где участвует в заседании Европейского политического сообщества (EPC). На полях мероприятия Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, который пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и обязался выделить 3 млрд фунтов стерлингов на помощь Киеву.

Зеленский в ответ выразил надежду, что срок пребывания Стармера на посту премьера Британии станет «особой» эпохой во внешней политике Лондона.

19 июля президент Зеленский лично выступит на заседании кабинета министров Великобритании. Он станет первым приглашенным иностранным лидером, выступившим в британском парламенте с 1997 года — тогда перед британскими законодателями выступал президент США Билл Клинтон.