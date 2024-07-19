Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Обвинение запрашивало 18 лет тюрьмы. Судебное следствие длилось три дня и проходило в закрытом режиме.

Весной 2023 года в Екатеринбурге задержали Эвана Гершковича. Его обвинили в шпионаже. Он стал первым американским журналистом, которого обвинили по этой статье со времен СССР. Следствие утверждает, что Гершкович собирал сведения об «Уралвагонзаводе» по заданию ЦРУ. Эти сведения содержат государственную тайну. Журналист провел 15 месяцев в СИЗО. Ему грозило от 10 до 20 лет заключения.

Гершкович не признал вину и заявил, что занимался исключительно журналистской деятельностью. Следствие не предоставило публичных доказательств шпионажа. Они утверждают, что журналист якобы был «пойман за руку» и работал на ЦРУ.

Источники, близкие к российским и американским политическим кругам, предполагали, что Гершковича могут удерживать для обмена на кого-нибудь из россиян, которые находятся в тюрьмах США. В декабре 2023 года власти США сообщили, что Россия отклонила предложение по освобождению журналиста. Обе стороны заявили о готовности обсуждения возможности обмена, но не уточнили сроки и условия.

Представители США и The Wall Street Journal назвали дело сфабрикованным. Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус «неправомерно задержанного».

Гершкович родился в Нью-Джерси и работал репортером в России с 2018 года.

В российских тюрьмах также находятся бывший морской пехотинец Пол Уилан, которого осудили по статье о шпионаже, и журналистка Алсу Курмашева. Ее обвиняют в «распространении фейков о российской армии».