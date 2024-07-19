Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон на саммит Европейского политического сообщества и встретился с представителями крупнейших оборонных компаний Британии — BAE, Babcock, Thales MBDA, KBR. На встрече также присутствовали недавно назначенный министр обороны Джон Хили и министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс.

На мероприятии Зеленский подчеркнул необходимость усиления военной поддержки Украины в конфликте с Россией. Глава Минобороны Хили заявил, что Лондон будет продолжать сотрудничать по военной линии с Украиной. Политик также призвал представителей оборонной отрасли увеличить промышленное производство жизненно важного военного оборудования как для Украины, так и для собственных Вооруженных сил Великобритании.

Компания Babcock продлит свой контракт с Минобороны Великобритании на шесть месяцев для обеспечения технического обслуживания и ремонта военной техники.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер также призвал к более тесному сотрудничеству в области обороны и безопасности для лучшей поддержки Украины. На прошлой неделе премьер разрешил использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Это решение стало серьезным сдвигом в политике по сравнению с позицией, которую занимал бывший консервативный кабинет Риши Сунака.

Кир Стармер заявил украинскому президенту, что британские ракеты могут быть использованы исключительно для оборонительных ударов по целям на территории России.

Министр Хили уточнил, что Британия «сделает все возможное, чтобы помочь Украине в ее борьбе отразить российское вторжение».

«Мы предоставляем им [Украине] оружие и оборудование, чтобы они могли защитить себя, и, как мы делаем это для себя и любой другой страны, находящейся в конфликте, мы требуем, потому что это международное право, чтобы война велась в соответствии с этими правилами Женевской конвенции», — подчеркнул министр.