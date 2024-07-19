Украинский президент Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что война России против Украины может быть завершена за столом переговоров, если Запад окажет давление на Москву.

«Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя может обеспечить Украине более сильную переговорную позицию.

Зеленский выразил надежду, что при согласованных действиях и следовании формату саммита мира горячую стадию войны можно закончить до конца этого года.

От Великобритании Киев хотел бы получить разрешение на использование западного оружия для ударов по территории России без ограничений по дальности.

«Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил готовность работать с любым избранным президентом США, уточнив, что сотрудничество с Дональдом Трампом, если тот вновь станет президентом, будет трудной работой.

На этой неделе Трамп назвал кандидатом в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который выступал против американской военной помощи Украине.

Зеленский дал интервью BBC во время своего пребывания в Великобритании. Он участвовал в саммите Европейского политического сообщества и встретился с королем Карлом III и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стармер ранее пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и объявил о ежегодной помощи Киеву в размере четырех миллиардов долларов.

Ранее Кремль заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но называл украинские требования не соответствующими новым реалиям.