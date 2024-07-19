«Турецкие звезды» совершили полет в небе над Северным Кипром

Пилотажная группа «Турецкие звезды» совершила репетиционный полет в небе над Северным Кипром в рамках подготовки к торжествам по случаю 50-летия Кипрской миротворческой операции, в результате которой была обеспечена безопасность кипрско-турецкого народа. Годовщина высадки турецких войск на Северном Кипре будет отмечаться 20 июля. #trtнарусском #кипр #истребители #турция #новости #трт #новостимира