ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
«Турецкие звезды» совершили полет в небе над Северным Кипром
Пилотажная группа «Турецкие звезды» совершила репетиционный полет в небе над Северным Кипром в рамках подготовки к торжествам по случаю 50-летия Кипрской миротворческой операции, в результате которой была обеспечена безопасность кипрско-турецкого народа. Годовщина высадки турецких войск на Северном Кипре будет отмечаться 20 июля. #trtнарусском #кипр #истребители #турция #новости #трт #новостимира
«Турецкие звезды» совершили полет в небе над Северным Кипром / Others
19 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us