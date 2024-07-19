Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о возобновлении финансирования Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Это решение последовало после того, как Великобритания и ряд других стран приостановили поддержку агентства в январе из-за обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников БАПОР к операции ХАМАС 7 октября.

«Я могу подтвердить палате, что мы отменяем приостановку финансирования БАПОР, Британия предоставит 21 млн фунтов стерлингов в фонды агентства», — заявил Лэмми.

Решение было принято после независимой проверки, которая не нашла убедительных доказательств обвинений Израиля. БАПОР предупреждало о «коварной» кампании по дискредитации агентства.

Выделенные средства будут распределены следующим образом: 6 млн фунтов пойдут на экстренную помощь Газе и Западному берегу. А 15 млн фунтов будут выделены на базовые услуги на оккупированных территориях и в регионе.

«Гуманитарная помощь - это моральная необходимость перед лицом такой катастрофы», — продолжил Лэмми.

Великобритания и США были последними странами, поддерживавшими приостановку финансирования. Примечательно, что Конгресс США запретил выплаты БАПОР до марта 2025 года.

Эксперты отмечают, что БАПОР остается единственной организацией, способной эффективно доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа в крупных масштабах.