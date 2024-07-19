Министр Израиля Бен-Гвир назвал арабских депутатов Кнессета террористами

Израильский министр нацбезопасности Бен Гвир назвал депутатов от арабских партий террористами. Это произошло в момент его выступления с трибуны, когда парламентарии встали и демонстративно направились к выходу из зала пленарных заседаний. Высказывание министра спровоцировало крупнейший за последние месяцы скандал. #trtнарусском #израиль #парламент #бенгвир #кнессет #террористы #новости #трт #новостимира