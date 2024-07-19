Дональд Трамп назвал «провальный» вывод войск США из Афганистана в 2021 году причиной, по которой Россия начала войну против Украины.

«Воодушевленная этой катастрофой, Россия вторглась в Украину. Они увидели этих людей [американскую администрацию], их некомпетентность», — заявил Трамп на съезде партии в Милуоки.

Он охарактеризовал вывод войск в 2021 году как «самое страшное унижение» для страны.

Американское военное присутствие в Афганистане продлилось 20 лет - с 2001 года. Президент США Джо Байден объяснил, что американские войска несли большие потери: около 2,5 тыс. граждан США погибли и более 20 тыс. получили ранения.

Трамп перечислил также президентов США последних 15 лет и отметил, что он — единственный американский лидер, при котором «Россия ничего не захватила».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что смог бы положить конец российско-украинскому конфликту 24 часа.

«Он [президент РФ Владимир Путин] бы никогда не полез в Украину. Я говорил: «Никогда, никогда не лезь в Украину», — заявлял также Трамп в интервью ранее на этой неделе.

В том же интервью он подчеркивал, что не допустил ввязывания США в какую-либо войну за время своего президентского срока с 2016 по 2020 гг.

«Никакой войны, кроме ДАЕШ. Я покончил с ними за очень короткий промежуток времени. Мне говорили, что на это уйдет пять лет, а мне понадобилось немного времени, мы их выбили», — сказал экс-президент.