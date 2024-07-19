ПОЛИТИКА
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ЕС осуждает резолюцию Израиля против Палестины
Европейский союз и Ирландия выступили с критикой решения кнессета, обратив внимание на необходимость создания палестинского государства для мира в регионе
ЕС осуждает резолюцию Израиля против Палестины
Фото: Reuters / Others
19 июля 2024 г.

Европейский союз выступил с жестким осуждением недавней резолюции израильского парламента, отвергающей создание палестинского государства.

«Единственное устойчивое решение, которое принесет мир и безопасность на Ближний Восток, — это решение о двух государствах», — подчеркивается в заявлении на сайте дипломатической службы ЕС.

ЕС подтвердил свою приверженность достижению мира через создание двух государств, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН. Блок также заявил о непризнании изменений границ 1967 года без согласия обеих сторон.

Министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин также резко отреагировал на решение Кнессета. «Израиль не может наложить вето на создание палестинского государства. Только решение о двух государствах может обеспечить прочный мир для Израиля и Палестины», — заявил он.

Голосование в Кнессете (68-9) состоялось накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.

Напомним, Международный суд ООН обвиняет Израиль в геноциде и требует прекращения военных операций в Рафахе, где до израильского вторжения находилось более миллиона палестинцев.

На фоне продолжающегося конфликта в Газе, где, по данным местных властей, погибло более 38 800 палестинцев, ЕС призывает к возобновлению политического процесса. «Отсутствие надежды и перспектив для палестинского народа лишь усугубит конфликт», — подчеркивается в заявлении ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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