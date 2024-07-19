Во время двухдневного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан подписано 16 двусторонних документов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По итогам переговоров президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление о расширении стратегического партнерства. В присутствии президентов были подписаны межправительственное соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства в Иссык-Кульской области Кыргызстана, протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан, протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, а также протоколы о сотрудничестве в различных сферах.

Кроме того, был утвержден план мероприятий по увеличению объема взаимной торговли на 2024-2030 годы, план по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024-2026 годы, «дорожная карта» по развитию сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2024-2026 годы, а также план мероприятий по развитию сотрудничества между Ташкентом и Бишкеком на 2024-2026 годы.

Жапаров прибыл в Узбекистан утром 18 июля вместе с супругой Айгуль Жапаровой. После двусторонних переговоров Мирзиёев и Жапаров приняли участие в церемонии запуска крупных проектов в формате видеосвязи. Среди них началось строительство двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях. Электроэнергия с этих станций будет поставляться в Кыргызстан.