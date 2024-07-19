На протяжении всей кампании Джо Байден попадал в скандальные заголовки СМИ. Он забывал имена высокопоставленных чиновников, главу Пентагона назвал просто «этот черный мужчина», перепутал президентов России и Украины, здоровался с пустотой и в целом выглядел неуверенно во время публичных выступлений. Череда оговорок и «зависаний» привела к тому, что избиратели начали сомневаться в ясности ума американского лидера.

Несмотря на призывы ряда демократов отказаться от участия в выборах, 81-летний президент уверял, что способен победить Трампа. Сейчас Байден взял паузу в выступлениях из-за коронавируса. Последние несколько дней он проводит в своем доме в штате Делавер и выполняет свои обязанности оттуда. За это время его решительность в намерении продолжать борьбу за президентское кресло могла пошатнуться. Сразу несколько американских СМИ сообщили, что демократ близок к тому, чтобы сняться с гонки.

Если представить, что это действительно произойдет, то Демократическая партия встанет перед непростым выбором: им нужно определить и согласовать новую кандидатуру, которая не уступит Дональду Трампу. Голосование будет проходить на съезде партии 19-22 августа в Чикаго.

Согласно опросам общественного мнения, только один человек, помимо Байдена, может выстоять против республиканца — супруга бывшего президента США Мишель Обама. Она ярко проявила себя в качестве первой леди и заработала прекрасную репутацию. Проблема в том, что, кажется, ей самой это совершенно не нужно. Мишель Обама неоднократно заявляла, что не панирует возвращаться в политику.

Сам Трамп 18 июля официально стал кандидатом в президенты. Решение принято на съезде партии в Милуоки, где политик выступил с программной речью. Он поделился своими эмоциями от пережитого покушения. «Повсюду лилась кровь, и все же я в определенном смысле чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне», — заявил он.

После этого он начал критиковать демократов за то, что те устроили «охоту на ведьм», якобы организовав в его отношении уголовное разбирательство. Рассказал об амбициях остановить вообще все войны в мире и обязательно достроить стену на границе с Мексикой.

Ранее Трамп сделал много резонансных заявлений: он против санкций в отношении России, считает, что Тайвань должен платить США за защиту и даже грозил вывести Америку из НАТО, если европейцы перестанут платить членские взносы.

О политической ситуации в США TRT на русском поговорил с доктором политических наук, профессором СПбГУ Натальей Ереминой.

— Кто потенциально мог бы заменить Байдена на выборах? Называются разные демократы — от Камалы Харрис до Мишель Обамы

— На самом деле все кандидатуры являются слабыми. У них нет своего политического лица, оно не сформировалось. Поэтому любая кандидатура заведомо хуже, чем Байден.

Даже если мы говорим про Мишель Обаму, то она не была включена как отдельное политическое лицо. Она идет в команде. Поэтому в данном случае сложно говорить о том, может ли она притянуть часть электората. Это вариант, когда уже совсем ничего другого не остается. Камала Харрис упоминается, наверное, чаще, поскольку она обладает высокой должностью и полномочиями.

Так что замена Байдена — это заведомо проигрышная позиция. Его пытались держать до последнего. Но он, видимо, настолько плох, что теперь другого выхода не остается.

— Что можно сказать о предвыборных обещаниях Трампа. Сможет ли он их реализовать?

— Трамп никогда не менял свою позицию касательно того, что услуги предоставляются за деньги. Он бизнесмен и не мыслит категориями политическими или мессианскими. Он скорее мыслит категорией зарабатывания денег. В данном случае, если ему объяснят, что участие в альянсе принесет США деньги, то он изменит свое мнение.

При этом мы помним, что когда он был президентом, то его лишили возможности принимать решения. Поэтому одно дело сказать, а другое дело — сделать.

— Какие главные выводы можно сделать о нынешней избирательной кампании. Можно ли говорить о некотором кризисе политической системы?

— Конечно, данная ситуация свидетельствует об эрозии системы и политическом разброде. Жесткое противостояние двухполярной партийной системы говорит об отсутствии прежних возможностей лоббирования взаимных интересов, договоренностей и так далее.

Абсолютной поддержки не имеет ни один из кандидатов, и ни один из политических лидеров не внушает оптимизма американскому избирателю.