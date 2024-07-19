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Топ-5 самых красивых каньонов вокруг Антальи
Анталья славится своими природными красотами. И это не только восхитительное Средиземное море, но и многочисленные каньоны. Мы отобрали для вас пять самых впечатляющих, которые обязательно стоит посетить. И надеемся, что наш видеоролик поможет вам окунуться в этот удивительный мир и вдохновит на будущие приключения. #trtнарусском #анталья #каньон #турция #анталия #путешествия #новости #трт #новостимира
Топ-5 самых красивых каньонов вокруг Антальи / Others
19 июля 2024 г.
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