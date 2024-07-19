Высшая судебная инстанция ООН постановила, что поселенческая политика Израиля и эксплуатация природных ресурсов на оккупированных палестинских территориях нарушают международное право. Об этом говорится в заявлении Международного суда ООН (ICJ).

Коллегия из 15 судей заявила, что перемещение израильских поселенцев на Западный берег реки Иордан и в Иерусалим, а также сохранение их присутствия нарушает статью 49 Четвертой Женевской конвенции.

В пятницу председатель Международного суда Наваф Салам в течение часа зачитывал полное заключение суда.

В этом заключении рассматривается вопрос о законности с точки зрения международного права 57-летней оккупации Израилем земель, предназначенных для создания палестинского государства.

Кроме того, МС ООН постановил, что оккупированные палестинские территории являются не отдельными раздробленными анклавами, а единой территориальной единицей.

Суд также отметил, что оккупация Израилем палестинских территорий является де-факто аннексией, поскольку действия Израиля на оккупированных землях свидетельствуют о намерении оставаться там на постоянно.

Судьи также постановили, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб, причиненный оккупацией палестинских территорий, и обязан прекратить свое присутствие там.

Слушания проходят после 10-месячной войны Израиля в Газе, в результате которой, по данным органов здравоохранения Газы, погибли по меньше мере 38 тыс. человек, а инфраструктура (в том числе, жилая) немногочисленных городов лежит в руинах.

В рамках отдельного дела суд также рассматривает иск ЮАР в отношении Израиля о возможном геноциде палестинцев.