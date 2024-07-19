Из-за протестов в Нью-Йорке ограничили доступ к Центральному вокзалу

Полиция Нью-Йорка ограничила вход в Центральный вокзал в час пик из-за вопроса безопасности после того, как на Манхэттене вспыхнули двусторонние пропалестинские и произраильские протесты. Пассажирам посоветовали использовать альтернативные входы. Однако движение поездов не было нарушено. Протестующие прошли маршем по Парк-авеню к Пенсильванскому вокзалу и закончили шествие в парке Вашингтон-сквер. #trtнарусском #ньюйорк #протесты #вокзал #новости #трт #новостимира