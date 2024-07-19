ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Из-за протестов в Нью-Йорке ограничили доступ к Центральному вокзалу
Полиция Нью-Йорка ограничила вход в Центральный вокзал в час пик из-за вопроса безопасности после того, как на Манхэттене вспыхнули двусторонние пропалестинские и произраильские протесты. Пассажирам посоветовали использовать альтернативные входы. Однако движение поездов не было нарушено. Протестующие прошли маршем по Парк-авеню к Пенсильванскому вокзалу и закончили шествие в парке Вашингтон-сквер. #trtнарусском #ньюйорк #протесты #вокзал #новости #трт #новостимира
Из-за протестов в Нью-Йорке ограничили доступ к Центральному вокзалу / Others
19 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us